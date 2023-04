FOTO - L’esultanza rabbiosa di Kvaratskhelia sfuggita alle telecamere

Negli occhi dei tifosi del Napoli resterà l'abbraccio di tutta la squadra al gol del vantaggio Di Lorenzo a Lecce.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli occhi dei tifosi del Napoli resterà l'abbraccio di tutta la squadra al gol del vantaggio Di Lorenzo a Lecce. Ma l'esultanza dopo la rete del capitano, che testimonia l'unione del gruppo azzurro, non è la sola. Proprio mentre la palla varca la linea di porta per l'1-0 del Napoli, infatti, Kvaratskhelia esulta con tanta rabbia all'interno dell'area di rigore. Di seguito le immagini che non sono sfuggite alle telecamere.