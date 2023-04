FOTO - L’incredibile rigore non assegnato a Lozano sullo 0-0: tifosi furiosi sui social!

Le immagini a rallentatore chiariscono l'intervento del portoghese sul messicano.

"Va prima sul piede". Così Maurizio Compagnoni, commentatore di Sky Sport, in merito al rigore non concesso al Napoli al 37esimo per fallo di Leao su Lozano. Le immagini a rallentatore chiariscono infatti l'intervento del portoghese sul messicano: il classe '99 colpisce prima il calciatore partenopeo e poi il pallone. Sui social tifosi azzurri infuriati. Di seguito lo scatto che dimostra il fallo di Leao.