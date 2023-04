FOTO - Lo Scudetto a Santa Maria Capua Vetere: tutto azzurro e le bandiere "Che napule!"

Prosegue senza sosta il nostro viaggio per mostrarvi tutte le zone della nostra regione (e non solo) totalmente colorate d'azzurro.

Prosegue senza sosta il nostro viaggio per mostrarvi tutte le zone della nostra regione (e non solo) totalmente colorate d'azzurro. La passione azzurra è fortissima ovunque e vi mostriamo anche l'azzurro di Santa Maria Capua Vetere in attesa della festa Scudetto (nonostante quale rimostranza di tifosi 'rivali') col corso pieno di bandierine "Mmm che napule!". Provincia di Caserta, ma il Napoli nel cuore. Di seguito alcuni scatti dei nostri affezionati lettori