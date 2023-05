FOTO - Lo Scudetto a Sarno (provincia di Salerno): striscioni coi nomi di tutti i giocatori

Prosegue anche oggi la nostra panoramica di tutte le zone della città partenopea (e non solo, ovviamente) totalmente colorate d'azzurro

Prosegue anche oggi, come ormai da settimane, la nostra panoramica di tutte le zone della città partenopea (e non solo, ovviamente) totalmente colorate d'azzurro. Qui vi proponiamo gli addobbi a Sarno, comune in provincia di Salerno, con vari striscioni coi nomi degli azzurri. Immagini che non faranno piacere a chi vorrebbe Salerno e provincia senza colori azzurri.