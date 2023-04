FOTO - Lo Scudetto nell'area nord: a S.Antimo e Frattamaggiore gigantografie e frasi di Spalletti

Prosegue come ormai da settimane la nostra panoramica di tutte le zone della città partenopea (e non solo) totalmente colorate d'azzurro.

Prosegue come ormai da settimane la nostra panoramica di tutte le zone della città partenopea (e non solo) totalmente colorate d'azzurro. Quest'oggi vi proponiamo l'area a nord di Napoli alcuni scatti dei nostri lettori con le piazze di Sant'Antimo e Frattamaggiore ed anche il corso di quest'ultimo Comune con gli striscioni con alcune frasi di Spalletti tra cui la celebre "Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada"