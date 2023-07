FOTO - Napoli-Anaune senza big: i nazionali si allenano prima dell'amichevole

Fonte: Da Dimaro Antonio Gaito, Pierpaolo Matrone e Francesco Carbone

Manca poco alla prima amichevole stagionale, il Napoli alle 18 affronterà l'Anaune Val di Non. Senza però i nazionali, aggregatisi solo pochi giorni fa. Da Kvaratskhelia a Osimhen, passando per Lobotka, Elmas, Zielinski e tutti gli altri: nessuno prenderà parte alla gara. E tutti loro sono già adesso in campo, come questa mattina: un doppio allenamento per rimettersi in pari ed aggregarsi al gruppo al più presto