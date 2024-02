FOTO - Napoli-Genoa, le pagelle del Pampa Sosa: “4 a Mazzarri, Kvara da 7!”

Ecco le pagelle del Pampa Sosa per la partita del Napoli contro il Genoa, terminata sul risultato di 1-1 con le reti di Ngonge e Frendrup

Ecco le pagelle del Pampa Sosa per la partita del Napoli contro il Genoa, terminata sul risultato di 1-1 con le reti di Ngonge e Frendrup. L'ex attaccante azzurro nel corso della Partita dei campioni su Tele A ha analizzato duramente la gestione di Mazzarri, giudicato con un 4. I voti più alti sono per Kvaratskhelia e Ngonge, gli uomini che di fatto hanno svoltato la partita, con rispettivamente 7 e 6,5 in pagella. Insufficienti Ostigard e Simeone così come Politano e Mazzocchi.