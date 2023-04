FOTO - Napoli già campione per i bookmakers: le agenzie già accreditano la vincita!

Il Napoli è vicino, vicinissimo allo Scudetto. Anzi, ormai pare solo una formalità. Addirittura per i bookmakers gli azzurri sono già campioni d'Italia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è vicino, vicinissimo allo Scudetto. Anzi, ormai pare solo una formalità. Addirittura per i bookmakers gli azzurri sono già campioni d'Italia. Sisal, Goldbet e Better già accreditano la vincita a chi ha giocato il Napoli vincente del campionato. Questo è quanto si legge nella notifica mandata da Better ai suoi iscritti, come sottolineato dal giornalista Antonello Perillo.