FOTO - Napoli-Juventus, i tifosi canteranno l'inno scritto da Cristian Vollaro: il volantino delle curve

“La tua voce per sempre tra le nostre mura” era uno striscione esposto mercoledì dai tifosi del Napoli a Reggio Emilia per ricordare la scomparsa di Cristian Vollaro, tifosissimo del Napoli, musicista e compositore, scomparso all'età di 45 anni. Ma l’omaggio di mercoledì avrà un seguito. In occasione della gara contro la Juventus di domenica infatti le due curve canteranno un inno scritto proprio da lui.

L'inno si sentirà anche dagli altoparlanti dello stadio. Il testo è stato diffuso affinché tutti possano impararlo per domenica per ricordare il tifoso scomparso. Di seguito il volantino della Curva A e B distribuito ai tifosi all'esterno dello stadio.