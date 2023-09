FOTO - Napoli-Lazio, al momento niente sold-out: c'è ancora disponibilità per Distinti e Tribune

Bel colpo d'occhio al Maradona per il primo big-match della stagione contro la Lazio, ma non dovrebbe arrivare il sold-out.

Bel colpo d'occhio al Maradona per il primo big-match della stagione contro la Lazio, ma non dovrebbe arrivare il sold-out a causa probabilmente anche dei prezzi fissati. Già la settimana scorsa sono andate esaurite le Curve superiori, ma ad oggi restano ancora diverse migliaia di biglietti. Poche centinaia per la Curve inferiori ed un migliaio circa per Distinti superiori, inferiori e Tribune. Di seguito la situazione attuale fornita da Ticketone

SETTORE - PREZZI vs LAZIO

CURVE INFERIORI € 30

CURVE SUPERIORI € 45

DISTINTI INFERIORI € 70

DISTINTI SUPERIORI€ 90

TRIBUNA NISIDA€ 120

TRIBUNA POSILLIPO € 180