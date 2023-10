FOTO - Ovazione per Conte: è all'evento Juve per il centenario degli Agnelli

Serata di festa per la Juventus, la famiglia Agnelli e i tifosi bianconeri a Torino.

Serata di festa per la Juventus, la famiglia Agnelli e i tifosi bianconeri a Torino. Si sta tenendo al Pala AlpiTour l'evento "Together, a Black & White Show!", per celebrare il centenario della Famiglia Agnelli alla guida della Juventus. Presenti alla manifestazione tutte le leggende bianconere, compreso Antonio Conte. Il tecnico, accostato in queste ore al Napoli come possibile sostituto di Rudi Garcia, è stato accolto dal popolo juventino con una grande ovazione. Di seguito lo scatto.