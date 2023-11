FOTO - Perplessità fisiche con Garcia: Napoli è la penultima del campionato per km percorsi

Le difficoltà del Napoli si spiegano con una tabella di Transfermarkt. Per media in kilometri percorsi la squadra di Garcia è penultima

TuttoNapoli.net

Le difficoltà del Napoli si spiegano con una tabella di Transfermarkt. Per media in chilometri percorsi la squadra di Garcia è penultima con 107,82 di media di cui 59 di corsa. Peggio del Napoli? Solo l'Udinese. In vetta Lazio, Monza, Bologna ed Empoli. Ovviamente correre non è l'unico sinonimo di un'ottima condizione fisica o di una squadra forte e concreta (si può anche correre tanto ma male), l'Inter capolista è solo sesta e la Juve nona, ma questo è un altro indizio sulle difficoltà riscontrate dal Napoli di Garcia.