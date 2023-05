FOTO - Quartieri Spagnoli, tantissimi tifosi azzurri seguono Lazio-Sassuolo

Tantissimi tifosi del Napoli stanno assistendo a Lazio-Sassuolo ai Quartieri Spagnoli.

Fonte: dall'inviato Fabio Tarantino

Tantissimi tifosi del Napoli stanno assistendo a Lazio-Sassuolo ai Quartieri Spagnoli. Si attende la fine del match che vede per ora i biancocelesti vincere per 1-0. Dovesse essere confermato il risultato i sostenitori azzurri dovranno aspettare domani e un punto del Napoli a Udine per festeggiare il terzo scudetto. Di Seguito gli scatti dai Quartieri Spagnoli.