Fonte: Da Castel di Sangro, Pierpaolo Matrone ed Antonio Noto

Amir Rrahmani è presente in gruppo all'allenamento mattutino di oggi. Il difensore centrale del Napoli, che si era fermato ieri in partitella per un problema al polpaccio sinistro, ha recuperato pienamente dalla botta presa. Di seguito lo scatto dai nostri inviati dal ritiro di Castel di Sangro.