FOTO TN - Dopo l'esclusione in amichevole, Lozano si allena sorridente in gruppo

Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone, Pierpaolo Matrone ed Antonio Noto

Hirving Lozano si allena oggi regolarmente in gruppo con il resto della squadra. Il messicano, unico convocato di ieri a non aver partecipato all'amichevole contro i turchi dell'Hatayspor, è tornato di nuovo in campo sorridente nel giorno del suo compleanno. Di seguito le immagini da Castel di Sangro dei nostro inviati.