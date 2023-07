FOTO TN - Siparietto a bordo campo ADL-Starace: tifosi divertiti

Allo Stadio Patini di Castel di Sangro era presente anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Fonte: Da Castel di Sangro Pierpaolo Matrone, Francesco Carbone e Antonio Noto

Allo Stadio Patini di Castel di Sangro, per l'allenamento pomeridiano del terzo giorno del ritiro abruzzese, era presente anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro è stato protagonista di un simpatico siparietto a bordo campo con Tommaso Starace. Il magazziniere del Napoli, famoso per il suo caffè, ha offerto la bevanda a De Laurentiis che ha accettato con gusto. Di seguito la scena immortalata dai nostri inviati in Abruzzo.