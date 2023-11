FOTO - Top 15 d'Europa, classifica monte ingaggi: Napoli fanalino di coda

Difficile competere con le big europee per le squadre italiane a livello di ingaggi.

Difficile competere con le big europee per le squadre italiane a livello di ingaggi. Transfermarkt ha stilato la classifica del monte ingaggi dei top 15 club d'Europa. Soltanto 15esimo posto per il Napoli di Aurelio De Laurentiis con 69 milioni di euro. Per quanto riguarda le italiane, davanti agli azzurri, dal 12* al 14° posto si piazzano Juventus, Inter e Milan. Comanda al primo posto il Paris Saint Germain con un monte ingaggi annuo da 291mln di euro. Sul podio anche il Real Madrid con 283mln e Bayern Monaco con 265mln. Di seguito la classifica completa.