FOTO - Tornano striscioni e bandiere al Maradona: massimo sostegno per gli azzurri

Fonte: Dall'inviato al Maradona, Francesco Carbone

Dopo la pace tra Aurelio De Laurentiis e i gruppi organizzati del tifo napoletano torna il massimo sostegno per la squadra allo stadio. Oggi al Maradona sono tornati striscioni, bandiere, tamburi e megafoni per sostenere al meglio il Napoli per la sfida contro il Verona.