FOTO - Ultras Roma, striscione provocatorio ai napoletani: "Neanche 50 contro 300..."

Nella notte è apparso a Roma uno striscione con chiaro riferimento agli scontri avvenuti domenica pomeriggio sull'A1 tra ultras giallorossi e napoletani. "Sono anni che gridi vendetta, neanche 50 contro 300... Lascia perde, damme retta", recita la scritta comparsa intorno all'1:30 in via Tuscolana. A riferirlo è RomaToday, secondo cui la Polizia è immediatamente intervenuta per rimuovere lo striscione.