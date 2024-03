FOTOGALLERY - Italia, l'Adidas svela le due maglie per Euro 2024

TuttoNapoli.net © foto di Felix Strosetzki Adidas Euro 2024 Svelati oggi i nuovi kit Adidas per la Nazionale italiana, come informa la FIGC: le divise Home e Away, ideate per celebrare l’identità calcistica del nostro Paese, faranno il loro esordio con la Nazionale A nel corso delle prossime amichevoli negli Stati Uniti con Venezuela (21 marzo) e Ecuador (24 marzo) e accompagneranno gli Azzurri a UEFA Euro 2024 in Germania. La maglia Home, ultima erede della tradizione, si presenta nel classico azzurro accompagnato dal tricolore a strisce lungo le spalle e in evidenza nello stemma sul petto. La versione da trasferta aggiunge il rosso e il verde alla classica base bianca, sulle spalle, sullo stemma e lungo i lati del corpo.