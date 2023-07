FOTOGALLERY - Solo un pari per il Napoli: le immagini più belle dell’1-1 con la Spal

In gol per gli azzurri Anguissa e per gli estensi Puletto, di seguito alcuni scatti della sfida:

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli dei big suona un'altra sinfonia rispetto a quello imbottito di Primavera o ex tali (ma ancora di proprietà), ma è ancora sulle gambe - com'è giusto che sia, essendo al dodicesimo giorno di ritiro - e nell'ultima amichevole a Dimaro non va oltre l'1-1. In gol per gli azzurri Anguissa e per gli estensi Puletto, di seguito alcuni scatti della sfida: