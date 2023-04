Frittata difensiva del Lecce! Napoli avanti 2-1 su autogol!

Al 64' il Napoli rimette le cose a posto e si riporta in vantaggio!

Al 64' il Napoli rimette le cose a posto e si riporta in vantaggio! Kvaratskhelia lascia il pallone a sinistra per Mario Rui con un tacco, che va al cross teso sul secondo palo. Lì arriva Gallo, che devia verso Falcone, però quest'ultimo non la tiene e la sfera finisce in fondo al sacco!