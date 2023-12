Frosinone, emergenza in difesa a Napoli: si va verso un esordio assoluto, le ultime

Emergenza in difesa per il Frosinone in vista del match di domani col Napoli valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Emergenza in difesa per il Frosinone in vista del match di domani col Napoli valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le ultime arrivano da Tuttofrosinone.com: "Il tecnico giallazzurro infatti vorrebbe far ruotare la rosa a sua disposizione, come accaduto anche a Torino nel match dei sedicesimi di finale, ma i tanti infortuni non permettono grandi scelte in difesa. Oyono uscito al 14 di Lecce-Frosinone sarà assente mentre Monterisi andrà valutato poichè la caviglia continua ad essere gonfia e sabato allo Stirpe arriverà la Juventus. Ci sarà Okoli, squalificato in campionato, e insieme a lui potrebbe fare il suo esordio il giovane brasiliano Lusuardi con Lirola e Garritano sugli esterni. In questo modo, almeno inizialmente ci sarebbe riposo per Romagnoli e Monterisi.

In mezzo al campo potrebbero riposare Gelli e Brescianini dopo le fatiche delle ultime gare e lasciar spazio a chi finora ha giocato meno. Ancora assenti Mazzitelli e Reinier. Barrenechea, ha saltato la gara di Torino per squalifica dunque non necessità di un turno di riposo e dovrebbe cosi giocare insieme ad uno tra Bourabia e Lulic dal un lato e Harroui, tornato in campo contro il Lecce, dall'altro. In avanti Soulè può riposare. almeno inizialmente, cosi come Kaio Jorge e Ibrahimovic. Pronti Cheddira al centro dell'attacco con due tra Caso, Baez e Kvernadze sugli esterni. In porta probabile l'impiego di Cerofolini".

Frosinone 4-3-3: Turati; Lirola, Okoli, Lusuardi, Garritano; Bourabia, Barrenechea, Harroui; Baez, Cheddira, Caso. Allenatore: Di Francesco