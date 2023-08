Frosinone, le ultime in vista del Napoli: Harroui e Caso in gruppo, differenziato per tre

Seduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone.

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Seduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone. Gli avversari del Napoli all'esordio in campionato continuano a preparare la partita di Coppa Italia contro il Pisa. Attivazione tecnica, esercitazioni tecnico – tattiche e tiri in porta, questo il programma odierno. Differenziato per Lulic, Haoudi e Kalaj. In gruppo Harroui e Caso. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.