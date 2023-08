Frosinone-Napoli, caccia al biglietto per i tanti napoletani in vacanza nella Riviera di Ulisse

Il Napoli farà il suo esordio in campionato sabato, 19 agosto, contro il Frosinone al 'Benito Stirpe'.

Il Napoli farà il suo esordio in campionato sabato, 19 agosto, contro il Frosinone al 'Benito Stirpe'. Da un punto di vista geografico, il capoluogo ciociaro rappresenta una meta decisamente vicina per i sostenitori azzurri: a maggior ragione in questi giorni di ferie, molti napoletani sono in villeggiatura nella Riviera di Ulisse (tra Formia e Sabaudia) e potranno cogliere l'occasione di recarsi a Frosinone per assistere dal vivo alla sfida. C'è grande attesa infatti tra i tifosi partenopei per l'esordio in campionato dei Campioni d'Italia e non a caso c'è grande fermento per la messa in vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello Stirpe.

Il match di sabato prossimo è stato infatti considerato dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con profili di rischio e dunque verranno adottate particolari determinazioni tra cui la vendita per i residenti nella provincia di Napoli solamente per il settore ospiti e lo spicchio di Curva Sud a loro destinato. Ore di attesa, tra oggi e domani mattina dovrebbero arrivare importanti novità sulla vendita dei tagliandi riservata ai tifosi ospiti. Stando a qualche anticipazione sembrerebbe che verrebbero riservati due giorni di prelazione agli abbonati del club azzurro. A riportarlo è Tuttofrosinone.