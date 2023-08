Frosinone-Napoli considerata a rischio: il comunicato dell’Osservatorio

La gara di sabato 19 agosto tra Frosinone e Napoli è stata giudicata con profili di rischio da parte dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

La gara di sabato 19 agosto tra Frosinone e Napoli è stata giudicata con profili di rischio da parte dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Di seguito quanto si legge sul comunicato:

"Per l’incontro di calcio di Serie A “Frosinone – Napoli” in programma il 19 agosto, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania esclusivamente per il settore “ospiti” e per altro settore appositamente individuato in sede di G.O.S;

- Impiego di un adeguato numero di steward;

- Rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore”.