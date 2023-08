Frosinone-Napoli, la probabile formazione di Sky: c'è Lozano, ballottaggio a destra

In difesa Olivera in vantaggio su Mario Rui. A centrocampo dovrebbe essere Raspadori a prendere il posto di Anguissa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Raspadori, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano. All. Rudi Garcia

In difesa Olivera in vantaggio su Mario Rui. A centrocampo dovrebbe essere Raspadori a prendere il posto di Anguissa. Out per affaticamento per Kvaratskhelia: al suo posto Lozano. Ballottaggio Politano-Elmas mentre i nuovi acquisti Natan e Cajuste dovrebbero partire dalla panchina. Sono le ultimissime di formazione fornite da Sky Sport.