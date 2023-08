Frosinone, oggi in campo in Coppa Italia prima del Napoli: ecco il probabile 11 titolare

A poche ore dal fischio d'inizio di Frosinone-Pisa, esordio stagionale dei giallazzurri, mister Di Francesco ha sciolto i suoi dubbi di formazione

A poche ore dal fischio d'inizio di Frosinone-Pisa, esordio stagionale dei giallazzurri, mister Di Francesco ha sciolto i suoi dubbi di formazione, riportano i colleghi di Tuttofrosinone.com che anticipano le scelte del tecnico: "Harroui e Caso, convocati entrambi, dovrebbero essere regolarmente in campo. In difesa nessun dubbio: tra i pali ci sarà Stefano Turati mentre davanti a lui la linea dei quattro difensori sarà composta da Ilario Monterisi e Simone Romagnoli come centrali mentre Anthony Oyono e Riccardo Marchizza agiranno sulle fasce. In mediana Mazzitelli con Harroui e Brescianini ai suoi lati. In attacco Jaime Baez sulla destra mentre a sinistra panchina iniziale per il georgiano Kvernadze. Resta il ballottaggio al centro dell'attacco tra Borrelli e Cuni con l'ex Bayern Monaco che sembra al momento in vantaggio. Non saranno del match Lulic e Kalaj oltre al giovane Selvini".

Frosinone 4-3-3: Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cuni, Caso

Ballottaggi

Brescianini - Gelli

Kvernadze - Caso

Cuni - Borrelli