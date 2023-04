Furia Allegri, ma su Cuadrado non c'è nulla. Marelli: "E' lui che cerca Juan Jesus"

Prima del gol di Raspadori tante proteste per il contatto Cuadrado-Juan Jesus, ma Luca Marelli a Dazn non ha dubbi

