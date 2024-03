Gaetano, altro super-gol! Si mangia Zanoli e firma la terza rete a Cagliari

Terzo gol in campionato per il talento di proprietà del Napoli.

Il Cagliari raddoppia contro la Salernitana. A firmare il 2-0 al 40' Gianluca Gaetano, bravo a capitalizzare un invito in profondità di Nandez battendo Ochoa dopo essersi liberato al tiro in area di rigore. Rossoblù avanti di due reti a ridosso dell'intervallo. Terzo gol in campionato per il talento di proprietà del Napoli.