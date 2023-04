Galatasaray, Mertens sorride: scattata l'opzione sul contratto dell'ex Napoli

Collezionando la presenza numero 25 in stagione con la società turca, per il miglior marcatore della storia del Napoli è scattata l'opzione.

Seppure non abbia trovato la gioia personale nella serata a base di gol del suo Galatasaray, che venerdì sera ha demolito 6-0 il Kayserispor, per l'attaccante Dries Mertens è arrivata comunque una buona notizia. Collezionando la presenza numero 25 in stagione con la società turca, per il miglior marcatore della storia del Napoli è scattata l'opzione che estende il proprio accordo di un altro anno, fino al 2024.