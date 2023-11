Galatasaray, Ndombele fuori rosa per un hamburger? Spunta il motivo dell’esclusione

Il nazionale francese non è escluso dal suo allenatore, ma lunedì riposerà dopo una risonanza magnetica.

Nelle ultime ore, è circolata una notizia dalla stampa turca, secondo cui, l'ex centrocampista del Napoli ora al Galatasaray, Tanguy Ndombele sarebbe stato messo fuori rosa a causa di un hamburger ordinato al termine di Galatasaray-Bayern Monaco, incontro valevole per la terza giornata di Champions League. Secondo però quanto riportato dalla Francia, in particolare da L'Equipe, il centrocampista in prestito dal Tottenham, è infortunato all'adduttore. Questo il motivo della sua assenza dagli allenamenti con il Galatasaray.

