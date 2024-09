Galatasaray, occhi sull'ex Napoli Jorginho: può arrivare al posto di Casemiro

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle 21:15

Il 32enne ex Napoli deve ancora giocare per la squadra di Mikel Arteta in questa stagione ed è entrato nell'ultimo anno del suo contratto con gli Emirates.