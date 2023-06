Galtier non era convinto e non poteva accettare subito NapolI: retroscena dalla Francia

L'emittente francese RMC Sport, parlando dell'arrivo di Rudi Garcia al Napoli, racconta un retroscena legato alla fumata nera con Christophe Galtier.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'emittente francese RMC Sport, parlando dell'arrivo di Rudi Garcia al Napoli, racconta un retroscena legato alla fumata nera con Christophe Galtier: la priorità di Aurelio De Laurentiis era quella di trovare il dopo Spalletti entro la fine di questa settimana, ma lo stesso Galtier non avrebbe potuto dare una risposta visto che è ancora sotto contratto col PSG con cui sta cercando un accordo per la risoluzione. Lo stesso tecnico, inoltre, non sarebbe stato convinto al 100% di raccogliere la pesantissima eredità di Luciano Spalletti in azzurro dopo una stagione non esattamente esaltante all'ombra della Tour Eiffel.