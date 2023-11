Garcia a Napoli come Benitez con l'Inter: cinque mesi senza mai convincere

Una traiettoria che ricorda molto quella di Benitez ai tempi di José Mourinho, bistrattato dal presidente e con uno spogliatoio in difficoltà

Rudi Garcia ha salutato tutti qualche ora fa, dopo cinque mesi da quel metà giugno che lo incoronava come successore di Luciano Spalletti sulla panchina dei Campioni d'Italia. C'era perplessità allora, visto che dopo la Roma aveva allenato solo in Francia, senza vincere, e in Arabia, facendo discretamente con 16 vittorie, 5 pareggi e solamente 2 sconfitte prima di una risoluzione contrattuale. Una traiettoria che ricorda molto quella di Benitez ai tempi di José Mourinho, bistrattato dal presidente e con uno spogliatoio in difficoltà, con giocatori con la pancia piena o che volevano andare via dopo la vittoria del Triplete nel 2010.

Alla fine Garcia è quarto in classifica, ha sette punti in Champions (basta un pari contro il Braga per passare il turno) e può ancora fare una stagione di alto livello. Ma sono state le continue turbolenze - e qualche sconfitta di troppo in campionato - a commissariare il francese fino, appunto, all'epilogo di ieri con l'esonero comunicato dal Napoli. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.