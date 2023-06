Garcia al Napoli, chi saranno membri dello staff? Spunta nome del possibile vice

A sorpresa la notizia tanto attesa dai tifosi del Napoli è finalmente arrivata: Rudi Garcia è il nuovo tecnico del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

A sorpresa la notizia tanto attesa dai tifosi del Napoli è finalmente arrivata: Rudi Garcia è il nuovo tecnico del Napoli. L’addio di Spalletti e l’arrivo del tecnico francese porterà inevitabilmente anche dei cambiamenti per quel che riguarda lo staff tecnico. Nel corso delle diverse esperienze tra Lille, Roma, Marsiglia e Al Nassr, Garcia ha alternato vari gruppi di lavoro.

I media francesi indicano Stephane Jobard come prossimo vice di Garcia al Napoli, già allenatore in seconda di Garcia all’Al Nassr. Nello staff in Arabia c'era anche l'italiano Guido Nanni come preparatore dei portieri. Nei prossimi giorni vedremo da chi sarà composto lo staff tecnico di Garcia.