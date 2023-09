Garcia ha inserito un ex Primavera in lista Uefa

Oggi il Napoli farà doppia seduta, al mattino un’amichevole contro la Primavera, da cui Garcia ha pescato il centrocampista Lorenzo Russo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi il Napoli farà doppia seduta, al mattino un’amichevole contro la Primavera, da cui Garcia ha pescato il centrocampista Lorenzo Russo, inserito anche in lista Champions, e nel pomeriggio l’allenamento senza quindici Nazionali che sono in giro per il mondo. È la sosta del lavoro perché c’è tanto da fare anche con chi è a Castel Volturno. Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.