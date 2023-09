Garcia ha poco tempo: oggi primo (vero) allenamento al completo verso il Genoa

"Anche Raspadori è stato bravo in nazionale. Se mi sta piacendo questa prima parte di stagione? Siamo solo all’inizio e c’è molto da lavorare”

"Anche Raspadori è stato bravo in nazionale. Se mi sta piacendo questa prima parte di stagione? Siamo solo all’inizio e c’è molto da lavorare”. Queste le poche parole di Aurelio De Laurentiis sul suo Napoli, alla Casa del Cinema di Roma nell'ambito della presentazione della nuova serie tv della Filmauro con Carlo Verdone. C'è molto da lavorare, indubbiamente, e Rudi Garcia non ha potuto fare chissà quali passi in avanti in questa sosta che gli ha portato via ben 15 nazionali e fino a ieri ne ha ritrovati davvero pochi (Lindstrom, Zielinski, l'infortunato Politano e Lobotka, quest'ultimo rientrato ieri). Solo oggi ritroverà il gruppo al completo (forse ad eccezione di Olivera, di rientro dal sudamerica) e potrà partire il vero avvicinamento alla sfida al Genoa.

Condizione migliorata?

Il lavoro a Castel Volturno è proseguito con pochissimi elementi, Garcia ha potuto comunque abbozzare un lavoro difensivo sulla linea dei superstiti composta da Zanoli, Natan, Juan Jesus e Mario Rui, ma il tecnico ed il suo staff contano di riscontrare un miglioramento della condizione generale. Molti degli azzurri andati via per le nazionali hanno disputato 180' che in questa fase della stagione - considerando il calo dopo 50' avuto con la Lazio e lo scarso minutaggio delle prime giornate - possono decisamente aiutare.

Le scelte per il Genoa

Pur non avendo ancora avuto il gruppo a disposizione, Garcia ha già in mente l'undici da lanciare. La prima novità sarà in difesa, a sinistra, con Mario Rui, reduce da due settimane di lavoro a Castel Volturno, che si riprenderà il posto considerando che Olivera sarà l'ultimo a rientrare. Cambio forzato in attacco con Politano out: favorito Lindstrom (su Elmas e Raspadori) per far parte del tridente con Osimhen e Kvaratskhelia reduce da 180' con la Georgia dopo le difficoltà di condizione delle prime giornate di campionato.