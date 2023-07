Garcia in città, domani sarà a Castel Volturno: ecco lo staff definitivo

TuttoNapoli.net

Prime foto ed autografi napoletani per Rudi Garcia. Il tecnico del Napoli da ieri è in città, è stato subito immortalato dai tifosi all'aeroporto, e da domani prenderà possesso del centro tecnico di Castel Volturno per incontrare ed organizzare nei dettagli il lavoro con lo staff (restano il team manager Santoro, il preparatore Sinatti, quello dei portieri Lopez, il match analyst Beccaccioli) ed i suoi storici collaboratori (Jobard, Fichaux e Rongoni). Anche perché finora la maggior parte della riunioni hanno riguardato i confronti con la squadra mercato per accelerare verso Dimaro (partenza fissata per giovedì).

Sempre domani verrà svelata la nuova maglia, a bordo di una nave da crociera ed alla presenza di Aurelio De Laurentiis che potrebbe dare un aggiornamento anche in chiave mercato. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.