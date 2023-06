Garcia nuovo tecnico del Napoli! Lo stupore di Rmc Sport: "C'erano Galtier e Genesio"

Il Napoli ha spiazzato tutti e pochi minuti fa ha annunciato il suo nuovo allenatore: Rudi Garcia.

TuttoNapoli.net

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il Napoli ha spiazzato tutti e pochi minuti fa ha annunciato il suo nuovo allenatore: Rudi Garcia. La notizia ha sorpreso tanto le testate italiane quanto quelle francesi, come evidenzia ad esempio l'articolo dedicato al nuovo tecnico azzurro dal sito di RMC Sport: "Il Napoli per un po' ha pensato a Christophe Galtier, che la prossima stagione non sarà più al PSG. Il portoghese Paulo Sousa, ex allenatore dei Girondins de Bordeaux e attualmente alla guida della US Salernitana, è stato un altro protagonista.

In questa rosa è comparso anche il nome di Bruno Genesio, sotto contratto fino al 2025 con lo Stade Rennais", scrive la suddetta testata sottolineando i numerosi legami con la Francia del casting per il dopo-Spalletti.