Garcia si gioca la panchina senza Osimhen: come cambia l'attacco

Continuano ad arrivare brutte notizie per Rudi Garcia. Il tecnico del Napoli dovrà affrontare le prossime gare, già delicate per la stagione e soprattutto decisive per la sua panchina, senza Victor Osimhen. Il nigeriano ha rimediato l'ennesimo infortunio con la propria nazionale - durante l'inutile amichevole contro l'Arabia Saudita - e ieri gli esami a cui s'è sottoposto hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Uno stop di almeno un mese che in questa fase sembra inevitabilmente un'altra svolta negativa della stagione del Napoli.

Appuntamento alla prossima sosta

Altro ritorno in Nigeria ed altro infortunio, senza contare tutte le altre polemiche extra-campo - dal caso Tik Tok a quelle familiari - che continuano a trascinarsi. Osimhen ha già saltato 27 partite a causa dei problemi fisici rimediati durante le soste ed il conto andrà aggiornato. Il nigeriano infatti dovrebbe saltare tutte le gare del prossimo tour de force fino alla prossima sosta. Si tratta delle sfide contro Hellas Verona, Union Berlino, Milan, Salernitana, il ritorno di Champions League ancora con l'Union e quasi sicuramente anche l'Empoli il 12 novembre, ultimo match prima di una nuova pausa.

Il sostituto

E' il momento di Raspadori e Simeone. Probabilmente Rudi Garcia non farà una scelta precisa e, considerando anche le tante gare da giocare, alternerà gli altri due attaccanti al centro del tridente. Si tratta comunque di due giocatori decisamente diversi. Col Cholito forse il cambiamento è meno traumatico, trattandosi di un centravanti da poter servire di testa nel cuore dell'area e che comunque attacca la profondità anche se puntando sul tempismo più che sulla velocità. Cambiamento più traumatico con Raspadori che necessita di un Napoli più di fraseggio, che non alzi mai palla e lo accompagni collettivamente.