Garcia tra repliche e precisazioni verso "la gara più importante"

E' la gara più importante tra quelle finora disputate. Rudi Garcia in conferenza stampa non ci gira intorno

E' la gara più importante tra quelle finora disputate. Rudi Garcia in conferenza stampa non ci gira intorno e racconta il peso della sfida di domani sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano che arriverà al Maradona a pari punti e soprattutto dopo un inizio di stagione incoraggiante dal punto di vista del gioco e dei progressi rispetto all'ultima stagione già molto positiva. Per il Napoli ci sono da confermare i netti miglioramenti visti con Udinese e Lecce, ma anche con il Real Madrid nonostante il risultato sfavorevole: "Siamo a pari punti, vogliamo blindare il terzo posto e l'obiettivo è battere una Fiorentina che ha iniziato bene e con qualità - le parole di Garcia che ha grande considerazione dei viola - l'abbiamo studiata, cambia spesso i giocatori perché ne ha tanti di qualità, l'ho vista anche in Conference e non cambia il suo modo di giocare in base agli interpreti. L'ho vista anche forte sul gioco aereo, è una di quelle che ha fatto più gol di testa e ci somigliano nel recupero alto nella metà campo avversaria, in questo credo siamo primi e loro secondi, ma siamo il Napoli e dobbiamo continuare la striscia di vittorie con Udinese e Lecce".

Migliorare i numeri difensivi ed il recupero di Rrahmani

Garcia è concreto, ragiona quasi esclusivamente con numeri alla mano, e non tornano quelli difensivi: "A Lecce non abbiamo preso gol, non prendere gol ti aiuta molto a vincere vista la potenza di fuoco davanti. Ma siamo la squadra che subisce meno occasioni della Serie A e quindi diamo pochi tiri agli avversari, 7 di media, ma poi non finiamo spesso senza prendere gol e quindi possiamo migliorare". E per farlo potrebbe anche schierare Rrahmani: "Amir ha fatto una parte con noi oggi, vediamo domani. E' quasi recuperato, ovviamente non lo rischieremo ma se è disponibile non serve lasciarlo fuori anche se non avrà i 90'".

Il caso Mario Rui

Una polemica dopo l'altra da gestire. Garcia replica anche all'agente del portoghese che lo aveva accusato duramente parlando di gestione irrispettosa e sciagurata: "Se replico ogni volta che c'è un agente che piange, passerei tutto il tempo a farlo. Io non parlo con i procuratori, il giocatore è venuto da me ed abbiamo chiarito. Mario non condivide le cose dette dal suo agente e quindi abbiamo un rapporto sano ed onesto, ovviamente vorrebbe giocare di lui, ma mi piace che sia motivato per avere più spazio", il chiarimento prima della contro-smentita dell'agente Giuffredi per negare il disaccordo di Mario Rui.

Il Consiglio dei Saggi

Tanta curiosità per questo gruppo di leader creato da Garcia, svelato dallo stesso tecnico prima del Real Madrid e consuetudine nelle sue squadre. Il tecnico ha però smentito una richiesta di confronto partita dalla squadra (e che per diversi organi di stampa ha portato ad una richiesta di cambio di gioco): "L'ho sempre fatto in tutti i club, a me piace, a volte per scherzare alcuni crearono un consiglio dei non saggi. Posso dirvi però che è dall'inizio della stagione che l'ho sempre convocato io, mai il contrario, ma mi diverto a leggere alcuni di voi...", la frecciatina di Garcia a diverse ricostruzioni.