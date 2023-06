Garcia, tutti i numeri alla Roma: il Napoli è la sua nona squadra

Come ricorda la redazione di Sky Sport, Garcia è reduce dall'esperienza in Arabia Saudita con l'Al Nassr

Come ricorda la redazione di Sky Sport, Rudi Garcia è reduce dall'esperienza in Arabia Saudita con l'Al Nassr, durata poco meno di dieci mesi e conclusa con la risoluzione consensuale a metà aprile. In Italia vanta 118 panchine con la Roma: il bilancio è di 61 vittorie, 34 pareggi e 23 sconfitte. Il Napoli sarà la nona squadra in carriera per Garcia che ha iniziato ad allenare nel 2000 al Saint-Etienne.

Poi ha guidato Digione, Le Mans, Lille, Marsiglia e Lione, oltre alle già citate Al Nassr e Roma. Con lui gli azzurri avrà una continuità tattica visto che Garcia utilizza il 4-3-3, modulo che ha fatto le fortune del Napoli con Spalletti, arrivando allo scudetto.