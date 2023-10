Garcia verso il Milan a caccia della svolta: tentativo per un recupero in extremis

Domani Rudi Garcia tornerà a parlare in conferenza stampa alla vigilia del big-match col Milan

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani Rudi Garcia tornerà a parlare in conferenza stampa alla vigilia del big-match col Milan. Reduce da due vittorie di fila, la posizione del tecnico del Napoli resta piuttosto fragile mentre si avvicina il bivio stagionale con i rossoneri - reduci invece da due brutte sconfitte consecutive - per novanta minuti che racchiudono tutte le difficoltà dell'incrocio che può segnare davvero una svolta alla stagione o far di nuovo precipitare nel baratro la situazione. In questi giorni nulla è cambiato con la vicinanza di Aurelio De Laurentiis, presente anche a Berlino e poi in questi giorni a Castel Volturno dove si prova un recupero in extremis.

Oggi giornata chiave

Con cinque giorni di recupero dopo Berlino, Garcia contro il Milan confermerà probabilmente l'undici visto nelle ultime due gare. Ieri però Frank Anguissa ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo, prima di defilarsi per la partitella finale a scopo precauzionale, e quest'oggi c'è attesa per capire se rientrerà pienamente in gruppo o meno. Se dovesse fare un altro passo in avanti, è probabile quantomeno la convocazione per la sfida ai rossoneri.

Chiarezza su Osimhen

Intanto il club partenopeo ha comunicato l'assenza del nigeriano a Castel Volturno: "Assente Osimhen che si è accordato col Presidente De Laurentiis per alcuni giorni di permesso per motivi personali". Un passaggio inevitabile perché il giocatore era stato riconosciuto martedì in viaggio per la Germania (anche se probabilmente per poi raggiungere la Nigeria) e proseguirà le terapie nei prossimi giorni ma il rientro è previsto dopo la prossima sosta.