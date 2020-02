Gattuso ha rivelato perché continuerà a puntare su Elmas

Elmas è stato una delle sorprese della gara vinta contro l'Inter. Una gara attenta da parte del macedone sull'out mancino, al posto di Insigne, con compiti di copertura ma senza disdegnare le ripartenze in contropiede. Non è mancato qualche errore, certo, ma la cosa importante è che l'ex Fenerbahce abbia messo in campo tanta grinta, quella necessaria per partite del genere. Lo ha sottolineato in conferenza stampa anche Gattuso: "Anche con la Juve Insigne aveva problemi e si riscaldò Elmas, può fare quel ruolo, ha forza, tecnica ma può migliorare, è uno che quando ripiega lo fa bene, col veleno, non si fa saltare e non ti dà 4-5 metri per farti crossare". Per questo Elmas, che partì titolare già a Genova con la Sampdoria, con tanto di gol, continuerà ad avere spazio nei prossimi giorni. Con merito.