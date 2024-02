Gattuso verso l’ennesimo esonero: ko col Brest nonostante l’uomo in più ed è 9°

Brutta battuta d'arresto per il Marsiglia, al quale non basta neanche l'uomo in più per larghi tratti del match per avere la meglio nei confronti del Brest.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutta battuta d'arresto per il Marsiglia, al quale non basta neanche l'uomo in più per larghi tratti del match per avere la meglio nei confronti del Brest, ormai candidato a grande sorpresa della Ligue 1 e adesso secondo in classifica grazie al successo sulla squadra allenata da Gattuso, le cui ambizioni di Champions League rischiano di essere compromesse. A lungo ha resistito lo 0-0, al 60' i padroni di casa sono rimasti in dieci per via dell'espulsione diretta di Mounie. Nel finale però, ecco il gol: lo segna Lees Melou, al minuto 88, e scatta la festa del Brest. A forte rischio esonero l'esperienza sulla panchina del Marsiglia per l'ex Napoli, crollato al non posto in classifica.