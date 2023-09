Genoa, da domani si lavora al Napoli. Ma slitta il rientro di un titolare

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Da domani si torna a lavoro. Smaltita la sbornia per il bagno di folla in seguito ai festeggiamenti per i 130 anni, il Genoa è pronto a tornare ad allenarsi al "Gianluca Signorini" per preparare la sfida di sabato sera contro il Napoli campione d'Italia. Ancora un giorno di riposo concesso da mister Alberto Gilardino e poi la campanella suonerà, tutti agli ordini del mister rossoblu per una gara delicata che arriva dopo la sconfitta in casa del Torino arrivata in extremis con la rete di Radonjic. Testa all'obiettivo, ai 40 punti. Lo dicono tutti, dal CEO Blazquez allo stesso allenatore che ha voluto ricordare quanto sia complesso il cammino in una Serie A molto insidiosa.

Messias ancora ai box

Sei giorni per preparare la partita, ma anche sei giorni per fare il punto sull'infermeria e sui giocatori che potrebbero recuperare. Uno di questi è Junior Messias, osservato speciale da Gilardino e il suo staff. Il fantasista, uno dei colpi di mercato dell'estate, ancora non ha potuto allenarsi con i compagni e ovviamente non ha potuto ancora indossare la maglia rossoblu in partita. Colpa di un infortunio rimediato nella tournée con il Milan lo scorso 24 luglio in amichevole contro il Real Madrid. Per il momento il ragazzo ha ripreso a correre ma sempre a parte e la possibilità di averlo a disposizione per sabato sera non sono così tante. Vedremo come procederà la settimana.

Vogliacco in dubbio

In dubbio anche Alessandro Vogliacco i cui tempi di recupero verranno valutati giorno per giorno. Il difensore rossoblu ha dovuto ritardare il suo debutto in Serie A a causa di un infortunio alla coscia e anche lui potrebbe non recuperare per la partita contro gli uomini di Rudi Garcia. "Sto recuperando bene - ha detto il giocatore in una recente intervista per Telenord - spero di rientrare il prima possibile per aiutare i compagni e la squadra. A breve tornerò. La Serie A purtroppo ancora non l'ho assaporata, questo infortunio mi ha un po' rallentato". Nessun problema invece per Ruslan Malinovskyi che ha pienamente smaltito la botta subita in allenamento in settimana e sarà regolarmente a disposizione.