Genoa, ieri ultimo allenamento e ora due giorni di riposo prima di preparare il Napoli: il report

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ieri c'è stato l'ultimo allenamento settimanale per il Genoa, che ora avrà due giorni di riposo. Ecco il report della seduta del venerdì: "La squadra ha terminato la progressione di sedute in agenda e nel caldo anomalo di questo settembre, senza l’apporto dei cinque nazionali fuori sede attesi al rientro a metà della prossima settimana. Al termine della sessione, aperta da una fase in palestra con i preparatori, proseguita con addestramenti specifici e conclusa poi da una partitella, ‘Gila’ ha dato appuntamento a lunedì per la ripresa. Per il match con il Napoli, il secondo interno del campionato, non si profilano defezioni causa squalifica".