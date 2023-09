Genoa, Malinovsky out per il Napoli? L'ucraino: "Allenamento duro, peccato non averlo finito..."

Uno dei colpi più sorprendenti del mercato italiano dell'estate è stato certamente il ritorno di Ruslan Malinovskyi al Genoa.

Uno dei colpi più sorprendenti del mercato italiano dell'estate è stato certamente il ritorno di Ruslan Malinovskyi al Genoa. Oggi l'ucraino ha parlato ai microfoni di Sky della seduta di oggi, che non ha concluso per un problema fisico: "Solo una botta, ma vediamo domani. Oggi è un giorno speciale per il club, sono orgoglioso di rappresentare Genova. L'esordio in casa ancora mi manca, sarebbe bello farlo contro il Napoli: fin dalla prima gara ho sentito la spinta della gente, ci prepariamo a fare del nostro meglio contro una squadra piena di qualità, ma tutto dipende da noi".

Gasperini è più duro di Gilardino? Tanti ex compagni ne stanno parlando. "Mi ha subito spiegato cosa voleva. Gasperini duro? Però tre volte siamo andati in Europa League, tre volte in Champions, quindi le altre cose non contano. Se vuoi raggiungere i risultati e non sei in una squadra big, fisicamente devi essere sempre al top".

Anche Gilardino non scherza, oggi seduta dura. "Peccato che non ho concluso l'allenamento, ma c'è tanta voglia di lavorare bene in questa sosta".

La prossima settimana poi ci sarà Italia-Ucraina: "Tifo Ucraina, ma a San Siro è difficile. Sarà dura, bisognerà andare al massimo perché se lasci giocare l'Italia la loro qualità è incredibile".