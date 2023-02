Già in stampa t-shirt speciali per lo scudetto: la storia di un imprenditore napoletano

Sono già diversi gli striscioni che campeggiano sui balconi con le bandiere a sventolare

Sono già diversi gli striscioni che campeggiano sui balconi con le bandiere a sventolare. L'ultima novità riguarda un piccolo imprenditore tessile: Luca Febbraio ha fatto una scommessa. Nel suo laboratorio a Napoli, nella zona dei Ponti Rossi, sta facendo stampare le t-shirt con la scritta "Napoli campione d'Italia 2022-2023" e all'Ansa ha motivato così la sua scelta: "Oltre ad essere una bella e sospirata vittoria, sarà una boccata di ossigeno per la città e per molti napoletani che in un modo o nell'altro trarranno vantaggio da questo evento".